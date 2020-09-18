Öğrenci ve velilerin gündeminin ilk sırasında okulların açılacağı tarih yer alıyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için yüz yüze eğitimin olup olmadığı, hangi tarihlerde başlayacağı merak konusu oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim olacak mı? Hangi sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının etkisi devam ediyor. Ülkemizde de corona virüsü salgını önlemleri kapsamında özellikle eğitimde birçok önlem alındı. Uzaktan eğitim ile dönemi tamamlayan öğrenciler, 2020-2021 eğitim yılının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim olacak mı? Hangi sınıflar ne zaman okula başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar ne zaman açılacak sorusuna en net cevap, Bakan Selçuk tarafından geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." ifadelerini kullandı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Eylül Pazartesi günü "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak okullarda yüz yüze eğitim öğretime başlanacağını belirtti.

Salgın sürecinin başından bu yana dünyayı izlediklerini ifade eden Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar aldıklarını vurguladı.

Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programının okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde yapılacağı, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim verileceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin teknik detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin nasıl uygulanacağına dair teknik detayları içeren yazı, 81 il milli eğitim müdürlüğüne yollandı.

Yazıya göre, okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde olacak.

İhtiyaç duyulması halinde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacak. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacak.

Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

OKULLAR 12 EKİM'DE Mİ AÇILACAK?

Mlli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız. Buna göre, 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk'un belirttiği 3 haftalık süre sonunda okulların tüm sınıflar için 12 Ekim'de açılacağı anlamı çıkmaktadır.

30 DAKİKADAN 5 ETKİNLİK DERSİ

Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati uyum eğitimi verilecek.

Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 2 gün olmak üzere günde 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati eğitim yapılacak.

Okul öncesi eğitimde 21 Eylül'e kadar eğitime yüz yüze devam eden kurumlarda bu tarihten itibaren de aynı planlama doğrultusunda eğitim sürdürülecek.

HANGİ DERSLERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM VERECEK?

Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersi haftada 2 gün 3'er ders saati olmak üzere 6 ders saati, matematik haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati, hayat bilgisi haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek.

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