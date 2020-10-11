11 Ekim 2020, Pazar

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 11 Ekim)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 Giriş Tarihi: 11.10.2020

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 109 bin 301 corona virüsü testinden 1.502'si pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, 1.212 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 109 bin 301 corona virüsü testinden 1.502'si pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, 1.212 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 11 milyon 615 bin 715, toplam hasta sayısı 335 bin 533, toplam vefat sayısı 8 bin 837, hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.2, ağır hasta sayısı 1.411 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 294 bin 357 olarak yer aldı.

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