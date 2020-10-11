Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Ekim tarihinde yapılan 109 bin 301 corona virüsü testinden 1.502'si pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, 1.212 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Ekim tarihinde yapılan 109 bin 301 corona virüsü testinden 1.502'si pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, 1.212 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 11 milyon 615 bin 715, toplam hasta sayısı 335 bin 533, toplam vefat sayısı 8 bin 837, hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.2, ağır hasta sayısı 1.411 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 294 bin 357 olarak yer aldı.

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