16 Eylül 2020, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 Giriş Tarihi: 16.09.2020

tarafından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Eylül tarihinde yapılan 112 bin 645 corona virüsü testinden 1.771'si pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, 1.342 hasta da iyileşti.

'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 16 Eylül Çarşamba günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

16 Eylül Çarşamba günü 112 bin 645 test yapıldı. Bu testlerde 1771 vakaya rastlandı. 63 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1342 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 8 milyon 855 bin 180, toplam vaka sayısı 296 bin 391, toplam vefat sayısı 7 bin 249, toplam ağır hasta sayısı 1327, hastalarda zatürre oranı %7.1, toplam iyileşen hasta sayısı 262 bin 602 oldu.

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