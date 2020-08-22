22 Ağustos 2020, Cumartesi

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Son dakika YKS haberleri: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS ne zaman açıklanacak? 2020 YKS tercih sonuçları...

YKS ne zaman açıklanacak?
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Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 Giriş Tarihi: 22.08.2020

2020 yılında binlerce öğrenci sınavına giriş yaptı. Corona virüsü salgını sebebiyle sadece ilk dönem konularından sorumlu olan öğrenciler uzun bir süre ile sınava hazırlanmak zorunda kaldı. Sınav sonrası adayların birçoğu sonuçları merak ediyor. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? YKS ne zaman açıklanacak? açıkladı mı?

YKS sınavı sonrası binlerce öğrenci açıklanacak olan sonuçları bekliyor. Corona virüsü salgını adayların uzun bir süre ile hazırlanmalarına sebep olmuştu. Binlerce aday merakla açıklanacak sonucu bekliyor. Peki, sonuçları açıklandı mı? YKS ne zaman açıklanacak?

YKS SINAVI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sınavına giren adaylar uzun süredir sınav sonucunun açıklanmasını bekliyordu. YKS sınavı sonrası adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek için 'den gelecek haberi bekliyordu.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerinin devam ettiğini ve yerleştirme sonuçlarını gelecek hafta içerisinde açıklayacaklarını bildirdi.

Prof. Dr. Aygün, Twitter hesabından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) ilişkin paylaşımda bulundu.

YKS'ye giren öğrencilerin heyecanlı olduğunu, onları anladığını ve heyecanlarını paylaştığını vurgulayan Aygün, "Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak. Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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