22 Ağustos 2020, Cumartesi

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Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? 22 Ağustos 2020 petrol fiyatları! Benzin, Motorin, LPG…

Petrol fiyatları bugün ne kadar?
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

Çarşamba fiyatı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. “22 Ağustos 2020 fiyatları, 22 Ağustos 2020 fiyatları ve 22 Ağustos 2020 fiyatları belli oldu mu?” sorguları arama motorlarında araştırılıyor. İşte güncel petrol fiyatları…

2020 Çarşamba gününe ait güncel fiyatları şu şekilde;

Petrol fiyatı: 45,14

Kurşunsuz 95 TL/lt: 4,85 TL
Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 6,60 TL
Gazyağı TL/lt: 4,87 TL
(Eurodiesel) TL/lt: 6,08 TL
Motorin(Excellium Eurodiesel) TL/lt: 6,12 TL
Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 4,05 TL
Fuel Oil TL/Kg: 3,73 TL

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