Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığına bağlı covid19.saglik.gov.tr adresinden Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 110 bin 225 olurken, bin 642 yeni tanı konuldu. Bugün koronavirüsten 49 kişi yaşamını yitirdi. Bugün iyileşen hasta sayısı ise bin 211 oldu.

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 3 Eylül Perşembe günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

3 Eylül Perşembe günü 110 bin 225 test yapıldı. Bu testlerde 1642 vakaya rastlandı. 49 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1211 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 7 milyon 466 bin 087, toplam vaka sayısı 274 bin 943, toplam vefat sayısı 6 bin 511, toplam ağır hasta sayısı 1041, hastalarda zatürre oranı %7,6, toplam iyileşen hasta sayısı 248 bin 087 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

''En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde. ''

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