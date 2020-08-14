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Iron Man 2 filminin konusu ne? Filmde kimler oynuyor?

Iron Man 2 filminin konusu ne?
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 Giriş Tarihi: 14.08.2020

Jon Favreau'nun yönetmenliğini yaptığı sevilen Marvel karakteri 2 sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki,Iron Man 2 filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Klasik yapılar arasında yer alan serisinin en beğenilen filmlerinden biri olan Iron Man 2 filmi sinemaseverler tarafından araştırılıyor.

IRON MAN 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Milyarder mucit Tony Stark'ın zırhlı Süper Kahraman Iron Man olduğu tüm dünya tarafından bilinmektedir. Teknolojisini orduyla paylaşması için hükümetten, basından ve halktan baskı gören Tony, bilginin yanlış ellere geçmesinden korktuğu için Iron Man zırhının sırrını açıklamak istemez. Tony, yanında Pepper Potts ve James Rhodes ile birlikte yeni ittifaklar kurar ve büyük güçlerle yüzleşir.

IRON MAN 2 OYUNCULARI KİMLER?

Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, ve Sam Rockwell gibi isimler Iron Man 2'nin kadrosunda yer alıyor.

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