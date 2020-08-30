30 Ağustos 2020, Pazar

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İnadı inat! Lionel Messi corona virüsü testine katılmadı!

Lionel Messi corona virüsü testine katılmadı!
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 Giriş Tarihi: 30.08.2020

ekiplerinden 'nın yıldız futbolcusu takımdan ayrılmak istediğini belirtmişti. Lionel Messi, düzenli olarak yapılan corona virüsü testine katılmadı.

ile birlikte dünyanın 1 numarası olarak gösterilen 'dan ayrılmak istediğini iletti. Yıldız futbolcu bu kararın ardından Barcelona tarafından düzenli aralıklarla tekrarlanan corona virüsü testine katılmadı.

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