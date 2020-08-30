İnadı inat! Lionel Messi corona virüsü testine katılmadı!

Barcelona'nın bu sezon yaşadığı kötü gidişat sonrası Lionel Messi, takımdan ayrılmak istemiş fakat bu kulüp yönetimi tarafından kabul görmemişti. Arjantinli yıldız son olarak kulübünün corona virüsü testine girmemiş, bu da 'takımdan ayrılacak' diye yorumlanmıştı. Konuya dahil olan La Liga yönetimi, deneyimli oyuncunun 700 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin hala geçerli olduğunu hatırlatarak, bu bedelin ödenmesi halinde takımdan ayrılabileceğini ifade etti.