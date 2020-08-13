13 Ağustos 2020, Perşembe

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Son dakika: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM'den açıklama geldi!

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
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Giriş Tarihi: 13.08.2020

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı () puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.

'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Temmuz-4 Ağustos'ta tercihleri alınan -2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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