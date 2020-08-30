30 Ağustos 2020, Pazar

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EBA öğrenci giriş ekranı! EBA TV canlı izleme! EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?

EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 Giriş Tarihi: 30.08.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle uzaktan eğitim ile başlayacak olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarından itibaren sisteminden derslerine giriş yapacak. Birçok öğrenci EBA giriş sistemi hakkında detaylı araştırma yapıyor. "EBA TV canlı izle" sorgusu da arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer aldı. Peki, EBA nedir? EBA TV canlı nasıl izlenir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 2020-2021 eğitim yılı başlıyor...

23 Mart 2020 tarihinden itibaren corona virüs sebebiyle derslere ara verildi. Derslere sistemi üzerinden devam ediliyor. EBA öğrenci giriş ekranı ve EBA TV izlemek isteyen öğrenciler üzerinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. EBA TV'yi canlı izlemek isteyenler EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. EBA nedir? EBA TV canlı nasıl izlenir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?

EBA ŞİFRE OLUŞTURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin EBA şifresi almak için iki yöntemi bulunuyor. İlk seçenek, öğrencilerin e-Okul bilgileri ile sisteme giriş yapması ve kullanmak üzere EBA şifresi oluşturması. İkinci seçenek de e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra yeni şifre oluşturmak.

EBA ŞİFRESİ UNUTULURSA NE YAPILIR?

EBA hesabı giriş şifresini unutan öğrenciler, "EBA Hesabı ile Giriş Yap" bölümünün hemen üzerinde bulunan "Şifremi Unuttum" linkine tıklayarak, TC kimlik numarası ve doğrulama yöntemiyle yeni şifre edinebilirler.

EBA NEDİR?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır.

Başkan Erdoğan Mess Teknoloji Merkezi'nin açılışını robot ile yaptı! haberin devamı

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