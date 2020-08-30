30 Ağustos 2020, Pazar

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Son Mektup filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Son Mektup filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 Giriş Tarihi: 30.08.2020

'nda televizyon ekranlarında muhteşem bir film sinemaseverleri bekliyor. filmi büyük merakla arama motorlarında araştırılıyor. Filmin özellikle yayınlanacağı saat, kanal ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Son Mektup filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Televizyon ekranlarında 'na özel muhteşem bir fillm yayınlanacak. Yapım hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler filmin oyuncuları, yayınlanacağı kanal ve saati araştırıyor. Peki, filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SON MEKTUP FİLMİNİN KONUSU NE?

Tayyareci Yüzbaşı I. Dünya Savaşı sırasında gönüllü olarak cephesine gider. Savaşın çetin koşulları altında askerlerin hayatta kalması için mücadele veren Nihal hemşire ile burada tanışır. Salih Ekrem ve Nihal, zorlu şartlar altında, bir de Fuat adından kimsesiz bir çocuğu sahiplenirler. İngilizler tarafından gelen bir hava baskınında Salih yüzbaşı sayesinde kurtulan "Küçük Gazi Fuat", yüzbaşı ve hemşirenin arasındaki ölümsüz sevdanın da şahidi olacaktır.

SON MEKTUP FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Tansel Öngel, Nesrin Cavadzade, Bülent Sakrak ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimler filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

SON MEKTUP FİLMİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Son mektup filmi 30 Ağustos tarihinde saat 23:10'da ATV ekranlarına yayınlanacak.

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