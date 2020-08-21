Çeyrek altın kaç lira? (TL) 21 Ağustos çeyrek altın fiyatı ne? İşte güncel çeyrek altın fiyatı...

Binlerce yatırımcı arama motorlarında gram altın hakkında araştırma yapıyor. Yapılan sorgularda "Gram altın kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?" başlıkları araştırılıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...