21 Ağustos 2020, Cuma

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Çeyrek altın kaç lira? (TL) 21 Ağustos çeyrek altın fiyatı ne? İşte güncel çeyrek altın fiyatı...

Çeyrek altın kaç lira?
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında “Çeyrek altın kaç TL oldu? Merkez bankası Çeyrek altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar?” sorguları da yer alıyor. İşte çeyrek altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

21 Ağustos 2020 Çarşamba günü fiyatları şu şekilde;

Çeyrek altın alış: 730,60

Çeyrek altın satış: 742,50

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