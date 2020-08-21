21 Ağustos 2020, Cuma

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Gram altın kaç lira? (TL) 21 Ağustos Gram altın fiyatı ne? İşte güncel gram altın fiyatı...

Gram altın kaç lira?
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

Binlerce yatırımcı arama motorlarında hakkında araştırma yapıyor. Yapılan sorgularda “Gram altın kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?” başlıkları araştırılıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

2020 Çarşamba günü fiyatları şu şekilde;

Gram altın alış: 451,26

Gram altın satış: 451,37

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