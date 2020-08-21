21 Ağustos 2020, Cuma

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Kapalıçarşı altın fiyatlarında düşüş! 21 Ağustos 2020 Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Kapalıçarşı altın fiyatlarında düşüş!
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Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 Giriş Tarihi: 21.08.2020

Binlerce yatırımcı altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. altın fiyatlarında şaşırtan bir düşüş yaşandı. Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeli haberin etkileri altın piyasasında hissedilmeye başladı. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor ve yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, altın, çeyrek alın, ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İstanbul 'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN NE KADAR? DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) Alış: 458,10 TL Satış: 458,22

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Düğünlern vazgeçilmezi bugün 743,10 TL'den alınan çeyrek altın 753,30 TL'den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 21 AĞUSTOS

Cumhuriyet altını alış: 3.033,00

Cumhuriyet altını satış: 3.079,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

alış: 1.481,70

Yarım altın satış: 1.508,50

TAM ALTIN NE KADAR?

am altın alış: 2.926,80

Tam altın satış: 2.984,90

ATA ALTIN NE KADAR?

alış: 3.052,50

Ata altın satış: 3.127,40

14 Ayar Altın TL/Gr kaç lira? haberin devamı

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