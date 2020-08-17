17 Ağustos 2020, Pazartesi

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Asrın felaketi 17 Ağustos depremi kaç yılında oldu? Kaç kişi öldü?

Asrın felaketi 17 Ağustos depremi kaç yılında oldu? Kaç kişi öldü?
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 Giriş Tarihi: 17.08.2020

1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren 17 Ağustos , , , İstanbul, ve 'da yıkıma yol açtı. Peki, 17 Ağustos depremi kaç yılında oldu? Kaç kişi öldü?

Türkiye'de yaşanmış en büyük feleketlerden biri olan yıl dönümünde vefat eden vatandaşlar anılıyor.

17 AĞUSTOS DEPREMİ KAÇ YILINDA OLDU? KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Marmara depremi tam 21 yıl önce, 1999 sabah 03:02'de merkez üssü 'nin Gölcük ilçesinde gerçekleşti. Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen 7.4 büyüklüğündeki sonrası resmi raporlara göre 18 bin 373 kişi öldü, 23 bin 781 kişi yaralandı ve 505 kişi de sakat kaldı. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri büyük hasar gördü. On binlerce kişi ise felaketten yaralanarak kurtuldu. Türkiye tarihini derinden etkileyen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor.

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