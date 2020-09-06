06 Eylül 2020, Pazar

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı açıklandı

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 Giriş Tarihi: 06.09.2020

, covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük coronavirüsü tablosunu açıkladı. Koca açıklamasında, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım." ifadelerine yer verdi.

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