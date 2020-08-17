2020 LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları...
Binlerce öğrenci LGS 2. tercih sonuçlarını heyecanla bekliyor. LGS 1.nakil işlemleri için başvurular 14 Ağustos tarihinde son bulmuştu. Peki, 2020 LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları...
Nakil sonuçları olarak da bilinen LGS 2. tercih sonuçları MEB takviminde de yer aldığı gibi bugün (17 Ağustos) erişime açıldı. 10 Ağustos'ta açıklanan tercihlerde istedikleri okullara yerleşemeyen adaylar nakil işlemlerini 10-14 Ağustos tarihleri aralığında tamamlamışlardı. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS birinci nakil sonuçları 'http://meb.gov.tr' adresi üzerinden erişime açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı.
LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 21 Ağustos'ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme işlemi sona erecek.
İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
MESLEKİ EĞİTİME YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 47'YE YÜKSELDİ
MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, birinci nakil dönemi sonunda tercih yapan öğrencilerin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti.
LGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı 10 Ağustos 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı 2019'a göre yüzde 40 artarak 417 bin 233'e yükselmişti. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarında da mesleki eğitime yönelim artmaya devam ederek, mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısı 437 bin 248'e ulaştı. Böylece 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısında, geçen yıla göre yüzde 47'lik bir artış sağlandı.
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