18 Ağustos 2020, Salı
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22 Ayar Bilezik(Gr.) Alış: 435,00 Satış: 439,00
18 Ağustos altın fiyatları listesi! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları...
Birçok altın yatırımcısının ve düğün sezonunun gelmesiyle birlikte takı alacakların merakla araştırdığı konulardan biride günlük altın fiyatları oldu. 18 Ağustos altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. 18 Ağustos gram altın ve 18 Ağustos çeyrek altın fiyatları en merak edilen altın türleri arasında yer aldı. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları...
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.165,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
GRAM ALTIN NE KADAR? 18 AĞUSTOS
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) Alış: 477,10 Satış: 477,30
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 18 AĞUSTOS
Cumhuriyet Ata Lira Alış: 3.144,00 Satış: 3.165,00
22 AYAR BİLEZİK GRAM NE KADAR? 18 AĞUSTOS
22 Ayar Bilezik(Gr.) Alış: 435,00 Satış: 439,00
Lira(Tam) Ziynet Alış: 3.073,00 Satış: 3.093,00
YARIM ALTIN NE KADAR? 18 AĞUSTOS
Yarım Ziynet Alış: 1.536,00 Satış: 1.546,00
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU? ÇEYREK ALTIN FİYATI NE? 18 AĞUSTOS
Çeyrek Ziynet Alış: 768,00 Satış: 773,00
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