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18 Ağustos altın fiyatları listesi! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları...

18 Ağustos altın fiyatları listesi!
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 Giriş Tarihi: 18.08.2020

Birçok altın yatırımcısının ve düğün sezonunun gelmesiyle birlikte takı alacakların merakla araştırdığı konulardan biride günlük altın fiyatları oldu. altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. 18 Ağustos ve 18 Ağustos fiyatları en merak edilen altın türleri arasında yer aldı. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? altın fiyatları...

İstanbul 'da 24 ayar gram satış fiyatı 477,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.165,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN NE KADAR? 18 AĞUSTOS

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) Alış: 477,10 Satış: 477,30

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 18 AĞUSTOS

Cumhuriyet Ata Lira Alış: 3.144,00 Satış: 3.165,00

22 AYAR BİLEZİK GRAM NE KADAR? 18 AĞUSTOS

22 Ayar Bilezik(Gr.) Alış: 435,00 Satış: 439,00
Lira(Tam) Ziynet Alış: 3.073,00 Satış: 3.093,00

YARIM ALTIN NE KADAR? 18 AĞUSTOS

Yarım Ziynet Alış: 1.536,00 Satış: 1.546,00

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU? ÇEYREK ALTIN FİYATI NE? 18 AĞUSTOS

Çeyrek Ziynet Alış: 768,00 Satış: 773,00

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