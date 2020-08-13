13 Ağustos 2020, Perşembe

HABERLER

Kayıp Dünya: Jurassic Park filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Kayıp Dünya: Jurassic Park filminin konusu ne?
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.08.2020

Tüm dünyada bir klasik haline gelen serisinin sevilen filmi : Jurassic Park bugün televizyonda ekranlara gelecek. Film hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Park filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Klasik yapılar arasında yer alan serisinin en beğenilen filmlerinden biri olan : Jurassic Park filmi sinemaseverler tarafından araştırılıyor.

KAYIP DÜNYA: JURASSIC PARK FİLMİNİN KONUSU NE?

Jurassic Park'ın açılışından önce yaşanan korkunç olayların ardından uzunca bir süre geçmiştir. Bir araştırma ekibi, Jurassic Park'ın B adasına gönderilir. Amaç, kendi kendine yaşayan ve çoğalan türleri incelemektir. Başlarda her şey yolunda gibidir ancak parkın ortaklarından olan bir firma, adadaki yaratıkları şehirde sergilemek üzere, bir av ekibi göndermiştir. Yalnız her iki ekibin de hesaba katmadığı bir gerçek vardır: Doğal ortamlarındaki bu hayvanlar, daha akıllı hareket eder olmuşlar ve daha vahşileşmişlerdir. Savaş başlamak üzeredir ve kaçabilecek hiçbir yer yoktur. Çok beğenilen Jurassic Park'ın dört sene sonra çevrilen devam filminin yönetmen koltuğunda yine Steven Spielberg var.

KAYIP DÜNYA: JURASSIC PARK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Jeff Goldblum, , Pete Postlethwaite ve gibi yıldız isimler filmde rol alıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Geleceğe Dönüş 2 filminin konusu ne? Geleceğe Dönüş 2 filminin konusu ne?
Mavi Boncuk filmi konusu ne? Mavi Boncuk filmi konusu ne?
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör