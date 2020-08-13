Kayıp Dünya: Jurassic Park filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Tüm dünyada bir klasik haline gelen Jurassic Park serisinin sevilen filmi Kayıp Dünya: Jurassic Park bugün televizyonda ekranlara gelecek. Film hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Kayıp Dünya: Jurassic Park filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Klasik yapılar arasında yer alan Jurassic Park serisinin en beğenilen filmlerinden biri olan Kayıp Dünya: Jurassic Park filmi sinemaseverler tarafından araştırılıyor.
KAYIP DÜNYA: JURASSIC PARK FİLMİNİN KONUSU NE?
Jurassic Park'ın açılışından önce yaşanan korkunç olayların ardından uzunca bir süre geçmiştir. Bir araştırma ekibi, Jurassic Park'ın B adasına gönderilir. Amaç, kendi kendine yaşayan ve çoğalan türleri incelemektir. Başlarda her şey yolunda gibidir ancak parkın ortaklarından olan bir firma, adadaki yaratıkları şehirde sergilemek üzere, bir av ekibi göndermiştir. Yalnız her iki ekibin de hesaba katmadığı bir gerçek vardır: Doğal ortamlarındaki bu hayvanlar, daha akıllı hareket eder olmuşlar ve daha vahşileşmişlerdir. Savaş başlamak üzeredir ve kaçabilecek hiçbir yer yoktur. Çok beğenilen Jurassic Park'ın dört sene sonra çevrilen devam filminin yönetmen koltuğunda yine Steven Spielberg var.
KAYIP DÜNYA: JURASSIC PARK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete Postlethwaite ve Richard Attenborough gibi yıldız isimler filmde rol alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama