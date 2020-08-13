Tüm dünyada bir klasik haline gelen Jurassic Park serisinin sevilen filmi Kayıp Dünya: Jurassic Park bugün televizyonda ekranlara gelecek. Film hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Kayıp Dünya: Jurassic Park filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Klasik yapılar arasında yer alan Jurassic Park serisinin en beğenilen filmlerinden biri olan Kayıp Dünya: Jurassic Park filmi sinemaseverler tarafından araştırılıyor.

KAYIP DÜNYA: JURASSIC PARK FİLMİNİN KONUSU NE?

Jurassic Park'ın açılışından önce yaşanan korkunç olayların ardından uzunca bir süre geçmiştir. Bir araştırma ekibi, Jurassic Park'ın B adasına gönderilir. Amaç, kendi kendine yaşayan ve çoğalan türleri incelemektir. Başlarda her şey yolunda gibidir ancak parkın ortaklarından olan bir firma, adadaki yaratıkları şehirde sergilemek üzere, bir av ekibi göndermiştir. Yalnız her iki ekibin de hesaba katmadığı bir gerçek vardır: Doğal ortamlarındaki bu hayvanlar, daha akıllı hareket eder olmuşlar ve daha vahşileşmişlerdir. Savaş başlamak üzeredir ve kaçabilecek hiçbir yer yoktur. Çok beğenilen Jurassic Park'ın dört sene sonra çevrilen devam filminin yönetmen koltuğunda yine Steven Spielberg var.

KAYIP DÜNYA: JURASSIC PARK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete Postlethwaite ve Richard Attenborough gibi yıldız isimler filmde rol alıyor.

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