Geleceğe Dönüş 2 filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi kanalda? Gerçekleşen kehanetler neler?
Çok sevilen Geleceğe Dönüş serisinin 2. filmi olan Back To The Future 2 bu akşam ATV ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak. Film hakkında birçok kişi araştırma yapıyor. Peki, Geleceğe Dönüş 2 (Back To The Future 2) filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi kanalda? Gerçekleşen kehanetler neler?
Bir nesilin gözünde geleceği canlandıran, tüm dünuyada klasik hale gelmiş olan Geleceğe Dönüş serisinin 2. filmi olan Geleceğe Dönüş 2 bu akşam televizyonda gösterilecek.
GELECEĞE DÖNÜŞ 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Marty ve Doktor Brown, bu kez 2015 yılına giderek, gelecekte McFly'ın ailesinin karşılaşacağı problemleri çözmeye çalışır. Ancak eve geri döndüklerinde birisinin zaman makinesini kurcaladığını ve geleceği karıştırdığını fark ederler. Şimdi yapmaları gereken tek şey, 1955'e geri dönüp geleceği kurtarmaktır.
GELECEĞE DÖNÜŞ 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Geleceğe Dönüş 2 filminde Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson ve Elisabeth Shue gibi yıldız isimler yer alıyor.
GELECEĞE DÖNÜŞ 2 FİLMİ HANGİ KANALDA?
Geleceğe Dönüş 2 filmi bu akşam 22:35'te ATV ekranlarında yayınlanacak.
GELECEĞE DÖNÜŞ 2 FİLMİNİN GERÇEKLEŞEN KEHANETLERİ NELER?
Geleceğe Dönüş 2 filminde gösterilen ve günümüzde kullanılmaya başlanmış icatlar, VR gözlük teknolojisi, Video konferans, tablet ve parmak izi okuyucu oldu.
GELECEĞE DÖNÜŞ 2 FİLMİ OYUNCULARININ ŞİMDİKİ HALLERİ
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