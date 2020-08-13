Mavi Boncuk filmi konusu ne? Mavi Boncuk filmi oyuncuları kimler?

Yeşilçam'ın efsanevi isimlerini bir araya getiren Mavi Boncuk filmi bugün televizyonda yayınlanacak. Mavi Boncuk filminin detayları merak konusu oldu. Peki, Mavi Boncuk filminin konusu ne? Saat kaçta? Oyuncuları kimler?

Bugün televizyonda tam bir sinema şöleni yaşanacak. Özellikle Mavi Boncuk filmi merak konusu oldu.

MAVİ BONCUK KONUSU

6 arkadaş Baba Yaşar, Kamil Usta, Süleyman, Necmi, Cafer ve Mıstık birlikte Emel Sayın'ın çalıştığı bir gazinoya eğlenmeye giderler. Ceplerindeki paranın gazete ilanındaki 'fiks' menüyü karşılayacağını inanmışlardır. Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz, yüksek gelen hesaba itiraz etseler de işe yaramaz ve kötü muamele görürler. Gazinonun sahibinden intikam almak için gazinonun assolisti Emel Sayın'ı kaçırmaya karar verirler.

MAVİ BONCUK FİLMİ OYUNCULARI

Emel Sayın (Emel Sayın)

Zeki Alasya (Şeker Kamil)

Metin Akpınar (Süleyman)

Halit Akçatepe (Mıstık)

Münir Özkul (Baba Yaşar)

Adile Naşit (Adile)

Perran Kutman (Hizmetçi)

Kemal Sunal (Kaymakam Cafer)

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