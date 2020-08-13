13 Ağustos 2020, Perşembe

HABERLER

Mavi Boncuk filmi konusu ne? Mavi Boncuk filmi oyuncuları kimler?

Mavi Boncuk filmi konusu ne?
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.08.2020

Yeşilçam'ın efsanevi isimlerini bir araya getiren filmi bugün televizyonda yayınlanacak. Mavi Boncuk filminin detayları merak konusu oldu. Peki, Mavi Boncuk filminin konusu ne? Saat kaçta? Oyuncuları kimler?

Bugün televizyonda tam bir sinema şöleni yaşanacak. Özellikle filmi merak konusu oldu.

MAVİ BONCUK KONUSU

6 arkadaş , Kamil Usta, Süleyman, Necmi, Cafer ve Mıstık birlikte 'ın çalıştığı bir gazinoya eğlenmeye giderler. Ceplerindeki paranın gazete ilanındaki 'fiks' menüyü karşılayacağını inanmışlardır. Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz, yüksek gelen hesaba itiraz etseler de işe yaramaz ve kötü muamele görürler. Gazinonun sahibinden intikam almak için gazinonun assolisti Emel Sayın'ı kaçırmaya karar verirler.

MAVİ BONCUK FİLMİ OYUNCULARI

Emel Sayın (Emel Sayın)

Zeki Alasya (Şeker Kamil)

Metin Akpınar (Süleyman)

(Mıstık)

(Baba Yaşar)

Adile Naşit (Adile)

(Hizmetçi)

(Kaymakam Cafer)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılacak?
Maskeyi çene altına takmanın cezası ne kadar? Maskeyi çene altına takmanın cezası ne kadar?
Geleceğe Dönüş 2 filminin konusu ne? Geleceğe Dönüş 2 filminin konusu ne?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör