12 Ağustos 2020, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

, sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Ağustos tarihinde yapılan 67 bin 237 corona virüsü testinden 1.212'si pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti, 934 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Ağustos tarihinde yapılan 67 bin 237 corona virüsü testinden 1.212'si pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti, 934 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 5 milyon 454 bin 988, toplam vaka sayısı 244 bin 392, toplam vefat sayısı 5 bin 891, hastalardaki zatürre oranı yüzde 8.2, ağır hasta sayısı 632 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 227 bin 89 olarak yer aldı.

"HEPİMİZ İÇİN TEDBİR ALALIM"

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "2 MART'TAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım.

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