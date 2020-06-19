19 Haziran 2020, Cuma

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İşte FIFA 21 çıkış tarihi ve fiyatı! EA Sports açıkladı! FIFA 21 ne zaman çıkacak? Fiyatı ve özellikleri ne?

İşte FIFA 21 çıkış tarihi ve fiyatı!
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 Giriş Tarihi: 19.06.2020

Dünyaca ünlü futbol simülasyon oyunu 20 bu yıl oldukça beğenildi. Oyunseverler tarafından FIFA 21 beklenmeye başlandı. Beklenen haber geldi. FIFA 21 çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı. Oyunseverler merakla bekledikleri haberin gelmesiyle oldukça heyecanlandı. Peki, FIFA 21 ne zaman çıkacak? Fiyatı ve özellikleri ne?

EA Sports, her yıl merakla beklenen oyun serisi 'nın 2021 sürümünün çıkış tarihini açıkladı.

FIFA 21 NE ZAMAN ÇIKACAK?

FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 21'in 9 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulacağı açıklandı.Ultimate veya Champions edition satın alanlar ise 6 Ekim 2020'de oyunu indirebilecek ve erken erişim fırsatını kullanabilecekler.

FIFA 21'İN FİYATI NEDİR?

Oyunun ön sipariş fiyatları şu şekilde:

Standart Sürüm: 499,90 TL (EA Access üyeleri için 449,91 TL)
Şampiyonlar Sürümü: 599,90 TL (EA Access üyeleri için 539,91 TL)
: 699,90 TL (EA Access üyeleri için 629,91 TL)

FIFA 21 XBOX ONE FİYATI

Standart Sürüm: 497,50 TL (EA Access üyeleri için 447,75 TL)
Şampiyonlar Sürümü: 597 TL (EA Access üyeleri için 537,30 TL)
Ultimate Sürüm: 699 TL (EA Access üyeleri için 629,10 TL)

FIFA 21 PC (STEAM) FİYATI

Standart Sürüm: 419,99 TL
Şampiyonlar Sürümü: 559,99 TL
Ultimate Sürüm: 599,99 TL

Oyunu PS4 ve 'a alanlar, ek ücret ödemeden X veya PlayStation 5'te de oyunu oynayabileceğini duyurdu.

FIFA 21'İN ÖN SİPARİŞİ NE ZAMAN VERİLEBİLECEK?

FIFA 21 için ön siparişler 19 Haziran'dan itibaren alınmaya başladı.

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