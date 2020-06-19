19 Haziran 2020, Cuma

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Öğrencilerin karne heyecanı! Karneler erişime açıldı! | E- Okul karne sorgulama ekranı!

Öğrencilerin karne heyecanı! Karneler erişime açıldı! | E- Okul karne sorgulama ekranı!
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 Giriş Tarihi: 19.06.2020

Çin'in Wyhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle karneler üzerinden verildi. Karneler gece saatlerinde erişime açıldı. Peki, e-Okul nasıl alınır? Karne nereden sorgulanır? İlkokul, ortaokul ve lise karne notları ile takdir, teşekkür belgesi nereden görüntülenir? İşte, E Okul öğrenci ve veli girişi ekranı...

ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "..gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul, ) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikten sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir.

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