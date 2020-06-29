Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte kısa çalışma ödeneğinin yatacağı tarihler...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 29 Haziran tarihinden itibaren ödemelerine başlanacak olan kısa çalışma maaşı ve işsizlik ödeneği ödeme işlemleri 3 Temmuz'da son bulacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN? HANGİ TARİHLERDE YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" ifadelerine yer verdi.
TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlara 29 Haziran
TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlara 30 Haziran
TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlara 1 Temmuz
TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlara 2 Temmuz
TC kimlik numarasının son rakamı 8 olanlara 3 Temmuz
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