65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ne? 65 yaş üstü seyahat belgesi nasıl alınır?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü belli saat aralıklarında dışarı çıkabiliyor. Ayrıca yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatile ve memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar seyahat izninin nasıl alınacağını merak ediyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri kaç? 65 yaş üstü seyahat belgesi nasıl alınır?

Corona virüsü salgını sebebiyle risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkış saatleri ve seyahat izni nasıl alacakları merak konusu oldu.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NE?

Yeni tip corona virüsü salgını sonrası belirli yaşlar arasında bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan son Kabine Toplantısı'nda 65 yaş üstü bireylerin her gün saat 10:00 ve 20:00 arasından sokağa çıkabileceklerini açıklamıştı.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, aldıkları izin belgesi ile turizm amaçlı seyahat edebilecekler. 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacak. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

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