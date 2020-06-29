Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş gerçekleştirdi. Yapılan açıklamalarda kısa çalışma ödeneği hakkında alınan yeni karar açıklandı. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Ne kadar süreyle uzatıldı?

Corona virüsü salgını sebebiyle verilen kısa çalışma ödeneği hakkında son dakika gelişmesi yaşandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Başkan Erdoğan kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Corona virüsü ile mücadelede amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekmek istiyoruz. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz, iş fesih sınırlaması ve nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam ediyor. Güney ve Kuzey Amerika ile Asya'da salgın tüm hızıyla sürüyor. Halkımızdan tek isteğimiz kurallara uyarak bize destek olmasıdır." ifadelerini kullandı.

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