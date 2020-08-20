20 Ağustos 2020, Perşembe

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı!
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

, hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 92 bin 301 corona virüsü testinden 1.412'si pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 882 hasta da iyileşti.

, 'deki tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400'ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344'a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim." ifadelerine yer verdi.

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