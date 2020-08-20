Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 20 Ağustos tarihinde yapılan 92 bin 301 corona virüsü testinden 1.412'si pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 882 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 20 Ağustos tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400'ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344'a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim." ifadelerine yer verdi.

Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400'ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344'a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/APzsH4I7F1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 20, 2020

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