Yeni kısıtlama olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye'deki corona virüsü gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 24 Haziran itibarıyla Türkiye'deki güncel corona virüsü vaka sayısını da duyurdu. Tabloya göre 24 Haziran tarihinde yapılan 53 bin 486 corona virüsü testinden 1.492'si pozitif çıktı, 24 kişi hayatını kaybetti, 1.386 hasta da iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca corona virüsü salgını nedeniyle yeni kısıtlama getirmeyi düşünmediklerini söyledi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

"KONTROLLÜ SOSYAL HAYATA UYARSAK DAHA KALİTELİ BİR HAYAT YAŞARIZ"

"Yaşadığımız bu global krizde önemli sınav verdik. 83 milyon birlikte hayatın önünü açmaya devam edeceğiz. Normalleşme süreci yakında 1 ayını tamamlayacak. Kontrol dışı gelişmeleri dışarda tutarsak önümüzdeki günler aydın olacak. Kontrollü sosyal hayatın şartlarını yerine getirirsek daha kaliteli bir hayat yaşarız."

"GELDİĞİMİZ NOKTA ÇOK ŞÜKÜR İLERİ BİR NOKTADIR"

"Normal şartlarda hayatın en canlı tarafını gösteren alışveriş ortamları virüs sürecinde canlılıktan uzaktı, hastanelere korkudan gidemiyorduk. Berberimiz, kuaförümüz, pastanemiz, kitapçımız kapalıydı. Hayatın en canlı tarafını gösterdiği alışveriş ortamları eski halinden uzaktı. Hastaneye bile tedavisi ertelenemeyecek durumunda gitmeyi tercih ediyorduk. Geldiğimiz nokta çok şükür ileri bir noktadır."

"AYNI ORTAMDA BULUNAN HERKES MASKE KULLANMALIDIR"

"Corona virüsü maskesi virüsün yayılımını durdurmaktadır. Maske, kişisel bir tedbir değil ortak bir tedbirdir. Aynı ortamda bulunan herkes maske kullanmalıdır. Ortamda bir kişi bile maske takmıyorsa bu sıkıntılı bir durumdur, maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir. Ortak alanlarda herkesi bu kurala uymaya devam edelim."

"İLK ZAMANLARDAKİ BİLGİ KİRLİLİĞİNİ ORTADAN KALDIRMALIYIZ"

"Yaz boyu dikkati elden bırakmamalıyız. Sıcaklardan dolayı maske kullanmayı bırakmayın, salgının ilk zamanlarındaki bilgi kirliliğini ortadan kaldırmalıyız. İlk bilgiler virüsün yaz aylarında etkisini yitireceği yönündeydi bu bilgilerin doğru olmadığını gördük. Mücadelenin çok önemli bir kısmını büyüklerimiz için verdik aynı hassasiyetini koruyalım."

"ÜNİVERSİTE SINAVLARINDA KAPILARDA YOĞUNLUK OLMAMALI"

"Gençler, bugünün dünyasını sizin yaşınızdaki insanlar değiştirdi. Önünüzde 2 sınav var. Bu iki günün başarı günü olmasını yürekten diliyorum. Gelecekteki meslektaşlarımı şimdiden kutluyorum. Üniversite sınavlarında kapılarda yoğunluk olmamalı. Aileler bu konuda yoğunluğa sebebiyet vermektedir."

VAKA SAYISI AÇIKLANDI

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Haziran tarihinde yapılan 53 bin 486 corona virüsü testinden 1.492'si pozitif çıktı, 24 kişi hayatını kaybetti, 1.386 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 3 milyon 83 bin 121, toplam vaka sayısı 191 bin 657, toplam vefat sayısı 5 bin 25, toplam yoğun bakım hasta sayısı 914, toplam entübe hasta sayısı 356, toplam iyileşen hasta sayısı ise 164 bin 234 olarak yer aldı.

"İKİNCİ DALGAYI YAŞAMADIĞIMIZI RAHATLIKLA SÖYLEYEBİLİRİZ"

"Vefat eden vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74'tür, vakalardaki yaş ortalaması ise 32'dir. İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Birinci dalganın etkilerini görüyoruz."

"TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI YÜZDE 1'İN ALTINDA"

"Bağışıklık ve antikor testlerimiz devam ediyor. 118 bin kişiye PCR testi yaptık. Pozitif bulduğumuz oran binde 2,8 oranında. Antikor testi de yapıyoruz binde 8,1'dir. Toplum bağışıklığı Türkiye'de yüzde 1'in altında. İstanbul'da ve Adıyaman'da bağışıklık oranı yüzde 3'ün üzerinde."

"HERKES TEDBİRLERE ÖNEM VERMELİ"

"O nedenle herkesin tedbirlere önem vermesi gerektiği ortada. Yani aşı gelişmedikçe, yaygın aşı yapılmadıkça bu tarz pandemi sonrası bağışıklıkla toplum bağışıklığının olamayacağını görmüş oluyoruz. Hepimiz tedbirler noktasında hassas olmalıyız. Virüsten korunmanın en bariz yönü maskeyi takıyor olmak, mesafeyi korumak. O nedenle biz virüsten korumak istiyorsak, kendimizi potansiyel virüs taşıyıcısı gibi görüp bu iki tedbire ve el hijyenine devam etmeliyiz. Herkesin yaygın test yapma çabası içinde olmaması gerekiyor. Toplumda bu kadar düşük oranda bildikten sonra. Belirtisi olan kişilerin test yaptırmak,sağlık kuruluşuna müracaatı daha çok önemli."

"HAYVANLAR ÜZERİNDE AŞI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

"Türkiye'de hayvanlar üzerinde aşı çalışmaları devam ediyor, sonuçlar iyi ilerliyor. İnsanlar için klinik araştırmalarımız da devam ediyor. Eylül ve ekim aylarında daha net çalışmalar gerçekleşecektir. Şu ana kadar somut, bilimsel mutasyon olduğuna dair bilgi yok. Farklı virüs çeşitlerinin olduğunu biliyoruz. 2 ay önce de söylemiştim. Virüs izolasyonunun bakanlığımızca yapıldığı dönemde Ortadoğu, Amerika'dan gelen virüsün farklılığını söylemiştim. Ama virüsün virülansında herhangi bir değişikliğin göstermediğini söylemiştim. Mutasyon her zaman olabilir ama şu an somut bilgi yok."

"VEFAT SAYILARIMIZIN ESKİYE GÖRE DÜŞÜK OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Vaka sayılarının binin üzerinde olduğunu görüyoruz. Vefat sayılarımızın eskiye göre düşük olduğunu görüyoruz. Hastane yükümüzün ve yoğun bakım yükümüzün az olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulu'nda gündemimize almadık, doğrusu şu an düşünmüyoruz. Bu döneme kontrollü sosyal hayat dönemi demiştik. Özellikle bu hayatın tedbirlerle devamını önemsiyoruz. Tedbirlere uyduğumuz oranda tehdit ortadan kalkar. Bu dönemde normal hayatımıza devam ederken virüsle karşılaşmamanın yolu maske, mesafe ve el temizliğine özellikle dikkat ederek, eskiden olduğu gibi yasaklı dönemlerin olmaması ki, düşünmüyoruz. Belki iller, ilçeler, köyler bazında bu anlamda birtakım benze kısıtlamalar il hıfzısıhha kurulları alabilirler. Ama şu anda kısıtlama gündemimizde olmadı.

Özellikle Bilim Kurulumuz turistik tesislerle, otellerle ilgili uygulanması gereken kuralları çok net ortaya koydu. Sertifikasyona Turizm Bakanlığı ile birlikte geçildi. Sertifikasyona geçilmeyen yerlerde zaten kabulü olmuyor. Yurt dışından gelen turistlerin veya bizim yurtdışında olan vatandaşlarımızla ilgili hepsini sağlık taramasından mutlak geçiriyoruz. Herhangi bir hastalık bulgusu olduğunda testini yapmayı, sağlık kuruluşunda tedavisi dahil olmak üzere yapı oluşturduk.

Ücretini gündem yapmamak dahil olmak üzere sağlık hizmetini herkese verme çabası içinde olacağız. Bu anlamda ilgili turistik yerlerin ve otellerin alınması gereken tedbirleri de zaten yakından takip edilecek. Oralarda da pozitif bulunan vakalara nasıl davranılması gerektiği, o ortamdan uzaklaştırılıp nerede izole edilmeleri gerektiği konusuna kadar her bölge için ayrı ayrı tedbirler alındı, o anlamda sorun yaşanmayacağı düşünüyoruz.

"İL BAZINDA AÇIKLANMASINDA SORUN YOK"

İl bazında açıklanmasında sorun yok. Özellikle turistik bölgelerle ilgili belli illerimizi açıklamış olacağız. Her il hıfzısıhha kurulları her gün vaka sayılarını biliyorlar ve buna göre kararlar alıyor, biz Ankara'dan almıyoruz. Yoğun bakımda veya hastanede yatan hasta dahil olmak üzere bütün iller kendileri biliyor. Alınması gereken tedbirleri zaten almış oluyorlar.

"VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ REHAVETİN OLMUŞ OLMASI"

Yeni normal hayat hedeflendiği gibi gidiyor mu? Bu sayıların doğrusu beklentimizden daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Hastane yükü beklentimiz doğrultusunda ama vaka sayılarının beklenti doğrultusunda olmadığını söyleyebilirim. Vaka sayısındaki artış rehavetin olmuş olması. Yeni normal dediğimiz, kontrollü sosyal hayat dediğimiz dönemde birçok kimsenin eski normale dönme algısı içinde olduğunu görüyoruz. Bu algının bir an önce devre dışı kalmasını, bu virüsün bulaşıcı olduğunu yaz kış demeden devam ettiğini, önlemenin tek yolu da mesafe, maske ve el hijyenin son derece önemli olduğunu biliyoruz.

Öngöremediğimiz vaka sayısındaki artık bu tedbirlerin uygulanmadığı şeklinde yorumlanmalı. Vatandaşımız hassasiyet göstermelidir. Vefat sayılarının azalması, riskli olan, yaşlı olan büyüklerimizle ilgili koruyuculuğumuzu, hassasiyetimizi daha da sürdürmemiz gerektiğini altını çizerek ifade etmek istiyorum.

"KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLILIK OLMASIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR DURUM GÜNDEME GELMEDİ"

"Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir durum gündeme gelmedi. Kurban Bayramı'na epey bir zaman var. Dolayısıyla önümüzdeki haftalar vakanın seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bu dönemde Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda doğrusu kısıtlılık olabileceğini, hangi şartlarda olabileceğini şimdiden söylemem zor. Büyük oranda Ramazan'da olduğu gibi olmayacağı kanaatindeyim. Zaten kararı verecek olan da bu konuda Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın iradesi olmuş olur. Önümüzdeki haftalar pandeminin seyrini görmemiz olacak. Belirleyici olan odur."

"Bilim Kurulu'nun 65 yaş üstünde var olan tedbir dışında ilave tedbiri söz konusu olmadı. Varolan tedbirin devamı şeklinde yaklaşım oldu."

"Biz bu sınavın yapılması için alınması gereken bütün tedbirleri Bilim Kurulumuz rehber olarak yayınladı. Bu anlamda alınması gereken bütün tedbirler alınmış oldu. Burada önemli olan, sorun olarak görülen özellikle okul önlerinde velilelerimizin mesafe noktasında bu hassasiyete uyumunda sorun olduğunu yaygın görüyoruz. Öneri olarak söylüyorum; özellikle yapılması gereken mümkün mertebe lise son sınıfta olan öğrencilerimizin imtihan salonuna gelirken toplu taşıma araçlarıyla geldiklerinde mümkün mertebe yalnız gelmeleri."

"Yanlarında 1 kişiyle gelmelerini ve okuldan 50-60 metreden sonra mesafede öğrencinin yalnız okula geçişinin sağlamanın önemli olduğunu, aracıyla evladını getirmek isteyenlerin olma durumunda mümkün mertebe aracından yakınları, ebeveynlerin inmemesini, okula gelmeden 50-60 metre geride evladımızı araçtan indirerek yalnız okula girişini sağlarlarsa, hepimizin gördüğü, huzursuz olduğumuz görüntüleri yaşamamış oluruz. Bizler de sağlık ve bilim kurulu dahil olmak üzere, ilgili bakan ve kuruluşlarımız her türlü tedbiri aldılar ve almaya devam ediyorlar. Huzurlu sınav için her türlü tedbiri bakan arkadaşlarımla birlikte bir çaba içinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Ebeveynlerimiz de hassasiyet içinde olurlarsa olumsuz görüntüleri görmeyiz diye umut ediyorum, bu hafta için, teşekkür ediyorum."

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