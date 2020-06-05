05 Haziran 2020, Cuma

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Son dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 Giriş Tarihi: 05.06.2020

'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, civar illerden de hissedildi.

'da meydana geldi. Büyük derecede hissedilen deprem büyüklüğü, verilerine göre 5.0 büyüklüğündeyken, Kandilli verilerine göre 5.3 büyüklüğünde ölçüldü. Malatya'da meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Tespit edilen olumsuz bir durum yok" açıklamasında bulundu.

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