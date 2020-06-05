Son dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, civar illerden de hissedildi.
Malatya'da Deprem meydana geldi. Büyük derecede hissedilen deprem büyüklüğü, AFAD verilerine göre 5.0 büyüklüğündeyken, Kandilli verilerine göre 5.3 büyüklüğünde ölçüldü. Malatya'da meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, "Tespit edilen olumsuz bir durum yok" açıklamasında bulundu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 5, 2020
Büyüklük : 5.0 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 05.06.2020, 21:06:20 TSİ
Enlem : 38.2635 N
Boylam : 38.7383 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/4kbu1ie3Vm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
DETAYLAR GELİYOR...
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