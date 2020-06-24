Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 24 Haziran tarihinde yapılan 53 bin 486 corona virüsü testinden 1.492'si pozitif çıktı, 24 kişi hayatını kaybetti, 1.386 hasta da iyileşti.
Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Haziran tarihinde yapılan 53 bin 486 corona virüsü testinden 1.492'si pozitif çıktı, 24 kişi hayatını kaybetti, 1.386 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 3 milyon 83 bin 121, toplam vaka sayısı 191 bin 657, toplam vefat sayısı 5 bin 25, toplam yoğun bakım hasta sayısı 914, toplam entübe hasta sayısı 356, toplam iyileşen hasta sayısı ise 164 bin 234 olarak yer aldı.
"ARTIŞIN NEDENİ TEDBİRLERİN ESNETİLMESİ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.
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