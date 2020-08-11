11 Ağustos 2020, Salı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

, hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 61 bin 716 corona virüsü testinden 1.183'ü pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti, 1185 hasta da iyileşti.

, 'deki tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa." ifadelerine yer verdi.

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