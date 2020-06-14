Son dakika: Bingöl merkezli büyük bir deprem meydana geldi! Deprem şiddeti 5.9!

Son dakika gelişmesi... Bingöl Karlıova merkezli büyük bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 5.9 olarak açıklanırken, deprem çevre illerden de hissedildi.

Bingöl'de 17,24'te meydana gelen depremin şiddeti 5,9 olarak açıklandı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Türk Kızılayı açıklama yaptı. Türk Kızılayı deprem ile ilgili Twitter hesabından son dakika açıklaması paylaştı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5.8 büyüklüğünde olan deprem sonrası gelişmeler bölgedeki Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. #deprem pic.twitter.com/1z5H7O7Rq6 — Türk Kızılay (@Kizilay) June 14, 2020

AFAD'A GÖRE 5,7 BÜYÜKLÜK

#DEPREM: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) June 14, 2020

KANDİLLİ'DEN BİNGÖL'DE YENİ DEPREM BİLDİRİMİ! Bingöl'de meydana gelen depremin ardından artçı deprem meydana geldi. #DEPREM

KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) https://t.co/rL6ZTjxW27

14.06.2020, 17:34:46 TSİ

Büyüklük: 4.6

Derinlik: 5.0 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 14, 2020 BAKAN KURUM: "SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bingöl Karlıova'da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi. BİNGÖL VALİSİ KADİR EKİNCİ'DEN AÇIKLAMA Bingöl Valisi Kadir Ekinci yaptığı açıklamda, "Bir karakolda gözetleme kulesi yıkıldı. 3 kişi yaralandı." ifadelerine yer verdi.

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