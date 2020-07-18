18 Temmuz 2020, Cumartesi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 18 Temmuz tarihinde yapılan 40 bin 943 corona virüsü testinden 916'sı pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, 1179 hasta da iyileşti.

, Türkiye'deki 18 Temmuz tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "1.000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın." ifadelerine yer verdi.

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