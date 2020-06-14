14 Haziran 2020, Pazar

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Son dakika: Bingöl'de 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi! AFAD Kandilli ölçüleri...

Son dakika: Bingöl'de 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi! AFAD Kandilli ölçüleri...
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 Giriş Tarihi: 14.06.2020

Son dakika Karlıova'da 5,9 şiddetinde oldu. Rasathanesine göre 5 km derinlikte meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

'de 17,24'te meydana gelen depremin şiddeti 5,9 olarak açıklandı. çevre illerden de hissedildi.

Türk Kızılayı açıklama yaptı. Türk Kızılayı deprem ile ilgili Twitter hesabından son dakika açıklaması paylaştı.

DETAYLAR GELİYOR..

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