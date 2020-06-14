Son dakika: Bingöl'de 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi! AFAD Kandilli ölçüleri...

Son dakika Bingöl Karlıova'da 5,9 şiddetinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesine göre 5 km derinlikte meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Bingöl'de 17,24'te meydana gelen depremin şiddeti 5,9 olarak açıklandı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Türk Kızılayı açıklama yaptı. Türk Kızılayı deprem ile ilgili Twitter hesabından son dakika açıklaması paylaştı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5.8 büyüklüğünde olan deprem sonrası gelişmeler bölgedeki Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. #deprem pic.twitter.com/1z5H7O7Rq6 — Türk Kızılay (@Kizilay) June 14, 2020

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