Ünlü oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti! Ayşegül Atik kimdir? Ayşegül Atik neden öldü?

Usta oyuncu Ayşegül Atik'in yaşamını yitirdiği haberi birçok kişiyi yasa boğdu. Ayşegül Atik'in kim olduğunu ve neden öldüğünü merak eden kişi sayısı da oldukça fazla. Peki, Ayşegül Atik kimdir? Ayşegül Atik neden öldü?

Ali Erkazan, Ali Sunal, Hatica Arslan, Levent Ülgen gibi oyuncularla birlikte rol aldığı En Son Babalar Dizisi ile hafızalara kazınan Ayşegül Atik'in ölümü ailesi başta olmak üzere tüm tiyatro camiasını yasa boğdu.

AYŞEGÜL ATİK KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

Ayşegül Atik 1948 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Mürşide Ersoy'dur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Devlet Tiyatrosunda başta Gömü, Ezgiler Ezgisi, Ceza Kanunu, Yollar Tükendi gibi oyunlarda rol aldı. 1978'de Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak çeşitli topluluklarda çalıştı. Eski eşi Ali Atik ve Levent Kırca'yla TRT tek kanal iken çeşitli skeçlerde yer aldı. Daha sonra En Son Babalar Duyar gibi, televizyonda çeşitli dizilerde oynadı. Ayşegül Atik, alışveriş sonrasında fiş almanın önemine dikkati çekmek için "Önce alışveriş sonra fiş" sloganıyla hazırlanan reklamla hafızalarda yer edinmişti. Ayşegül Atik en son, Yakın Doğu Üniversitesi'nde Oyunculuk Anasanat Dalı öğretim görevlisi olarak görev aldı. Atik, 9 Haziran 2020'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybetti.

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