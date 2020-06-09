09 Haziran 2020, Salı

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 Giriş Tarihi: 09.06.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını önlemleri kapsamında hafta sonları getiriliyordu. Geçtiğimiz hafta sonu tüm illerde sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

'da var mı sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla merak ediliyor ve araştırılan konular arasında bulunuyor. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından gözler hafta sonu kısıtlamalarına çevrildi.

KABİNE TOPLANTISINDA GÜNDEME GELECEK

Başkan , geçtiğimiz perşembe günü yapılması planlanan ancak ertelenen kabine toplantısına bugün başkanlık edecek. Başta 15 büyükşehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının görüşüleceği, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen kısıtlamaların ele alınacağı kabine toplantısı sonrası yasaklar hakkında açıklama yapılacak.

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