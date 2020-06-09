Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını önlemleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı getiriliyordu. Geçtiğimiz hafta sonu tüm illerde sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla merak ediliyor ve araştırılan konular arasında bulunuyor. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından gözler hafta sonu kısıtlamalarına çevrildi.
KABİNE TOPLANTISINDA GÜNDEME GELECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz perşembe günü yapılması planlanan ancak ertelenen kabine toplantısına bugün başkanlık edecek. Başta 15 büyükşehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının görüşüleceği, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen kısıtlamaların ele alınacağı kabine toplantısı sonrası yasaklar hakkında açıklama yapılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı