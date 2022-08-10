Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu ve Cengiz Ünder'in aşkı ortaya çıktı.
Milli oyuncu Cengiz Ünder Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'yla aşk yaşıyor! O görüntü ortaya çıktı
Yaz transfer döneminde Roma'dan Olimpik Marsilya'ya 8.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan milli oyuncu Cengiz Ünder'in, Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu'yla aşk yaşadığı ortaya çıktı. 25 yaşındaki oyuncunun Aleyna Kalaycıoğlu ile fotoğrafı sosyal medyaya düşerken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun Instagram'dan paylaştığı fotoğraf da bunu doğruladı. İşte detaylar...
YENİ SEVGİLİLER
Milli futbolcu Cengiz Ünder, Survivor yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.
Çiftin şu anda gözlerden uzak bir yerde tatilde olduğu ortaya çıktı. İkili, çıkan haberler sonrası sessizliğini korudu.