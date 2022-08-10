Burada başarılı bir yıl geçiren Cengiz Ünder, 14.25 milyon Euro bedelle Roma'ya imza attı. Daha sonrasında Leicester City ve Marsilya'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu, 2022 yazında 8.4 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız ekibiyle sözleşme imzaladı.