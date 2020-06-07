Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve en çok 65 yaş üstü grubu etkileyen corona virüsü salgını önlemleri kapsamında HES kodu ile seyahat edilmesi sağlanmıştı. 65 yaş üstü vatandaşlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara seyahat uyarısı paylaşımı geldi.
Sağlık Bakanı Koca, seyahat izin belgesi alarak bir başka şehre gidecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, otobüse binip ve inerken kalabalığa karışmamaları gerektiği uyarısında bulundu.
İŞTE SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN PAYLAŞIMI
Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:
"65 yaş üstü büyükler, sağ olsunlar, biraz sıkılsalar da tedbirlere uyuyor. Şimdi izne bağlı olarak seyahat hakları var. Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum, son derece dikkatli olmalı. Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı. Evde geçen onca günün ne kıymeti kalır?"
65 yaş üstü büyükler, sağ olsunlar, biraz sıkılsalar da tedbirlere uyuyor. Şimdi izne bağlı olarak seyahat hakları var: Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum: Son derece dikkatli olmalı. Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı. EVDE GEÇEN ONCA GÜNÜN NE KIYMETİ KALIR? pic.twitter.com/CqfHexYsT3— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2020
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