07 Haziran 2020, Pazar

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı!
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Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 Giriş Tarihi: 07.06.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve en çok grubu etkileyen corona virüsü salgını önlemleri kapsamında ile seyahat edilmesi sağlanmıştı. 65 yaş üstü vatandaşlara 'dan 65 yaş üstü vatandaşlara seyahat uyarısı paylaşımı geldi.

Sağlık Bakanı Koca, seyahat izin belgesi alarak bir başka şehre gidecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, otobüse binip ve inerken kalabalığa karışmamaları gerektiği uyarısında bulundu.

İŞTE SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN PAYLAŞIMI

Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

" büyükler, sağ olsunlar, biraz sıkılsalar da tedbirlere uyuyor. Şimdi izne bağlı olarak seyahat hakları var. Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum, son derece dikkatli olmalı. Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı. Evde geçen onca günün ne kıymeti kalır?"

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