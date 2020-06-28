Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 28 Haziran tarihinde yapılan 48 bin 309 corona virüsü testinden 1.356'sı pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti, 1.413 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Haziran tarihinde yapılan 48 bin 309 corona virüsü testinden 1.356'sı pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti, 1.413 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 3 milyon 280 bin 144, toplam vaka sayısı 197 bin 239, toplam vefat sayısı 5 bin 97, toplam yoğun bakım hasta sayısı 996, toplam entübe hasta sayısı 381, toplam iyileşen hasta sayısı ise 170 bin 595 olarak yer aldı.

"YAZ, REHAVETE NEDEN OLMAMALI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı." ifadelerini kullandı.

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