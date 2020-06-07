Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 07 Haziran tarihinde yapılan 35 bin 335 corona virüsü testinden 914'ü pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 647 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 07 Haziran tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "FİLYASYON ÇALIŞMALARINDA, "Geçmiş olsun" ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor." ifadelerine yer verdi.

FİLYASYON ÇALIŞMALARINDA, "Geçmiş olsun" ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/OgMVeputAM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2020

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