07 Haziran 2020, Pazar

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 Giriş Tarihi: 07.06.2020

, hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 07 Haziran tarihinde yapılan 35 bin 335 corona virüsü testinden 914'ü pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 647 hasta da iyileşti.

, 'deki 07 Haziran tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "FİLYASYON ÇALIŞMALARINDA, "Geçmiş olsun" ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor." ifadelerine yer verdi.

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