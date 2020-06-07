Corona virüsü için en riskli kan grubu hangisi? Açıklandı!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve milyonlarca insana sirayet eden corona virüsünün risk grupları yapılan testlerle belirleniyor. İtalya ve İspanya'dan 1610 corona virüsü hastasının kan örnekleri üzerinden yapılan araştırmada, belirli kan gruplarına sahip kişilerin corona virüsü konusunda daha riskli olduğu belirtildi.
Almanya ve Norveç'te kan örnekleri üzerinden yapılan bir araştırma sonucuna göre, bazı kan gruplarına sahip kişilerin corona virüsüne yakalanma riskinin daha yüksek.
HANGİ KAN GRUBU DAHA RİSKLİ?
Araştırmaya göre, A kan grubundan kişilerin corona virüsüne yakalanma ihtimali daha yüksek. İtalya ve İspanya'dan 1610 corona virüsü hastasının kan örnekleri üzerinden yapılan araştırmada insan genomunda iki noktanın Covid-19'da solunum riskiyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Bu noktalardan birinin de, kan grubunu belirleyen gen olduğu ortaya çıkarıldı. A kan grubundaki kişiler, 0 kan grubundaki kişilere göre yüzde 50 daha fazla oksijene ihtiyaç duyuyor. 0 kan grubundaki kişiler ise oksijene daha az ihtiyaç duyuyor. Araştırma henüz hakem incelemesinden geçmedi. Ancak daha önceden ABD ve Çin'de yapılan araştırmalarda da, A kan grubuna sahip kişilerin virüsten daha çok, 0 kan grubunun ise daha az etkilendiği tespit edilmişti.
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