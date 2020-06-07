LGS'de hangi önlemler alınacak? LGS'de maske takmak zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını önlemleri kapsamında tarihi değişen sınavlar arasında LGS'de yer alıyordu. Merak edilenlerden biri de sınavda maske takılıp takılmayacağı oldu. Peki, LGS'de hangi önlemler alınacak? LGS'de maske takmak zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, LGS öğrencilerinin cevabını merakla beklediği maske konusunda da açıklamalarda bulundu.

LGS SINAVINDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Bakan Ziya Selçuk, "Sınıf sınıf, okul okul bakıyoruz, yani genel bir düzenlemeden söz etmiyorum. Her bir okula tekil olarak bakıyoruz ve diyelim ki bir okulda sınıflar yetmedi, o zaman ne yapılır? Yemekhanesine bakılır, spor alanlarına, geniş alanlarına bakılır, oralar da kullanılır ve bunların her birisi tespit edildi ve çocuklarımızın ne şekilde yerleştirileceği konusunda da simülasyonlarımız tamamlandı. Her bir çocuğumuza yeni maske vermek istiyoruz. İki sınavın arasındaki arada çocukların koridora, bahçeye çıkması söz konusu ve bu maskeyle ilgili belirli sıkıntılar da olabilir. O yüzden maskeyi tekrar yenileyeceğiz, yani ikinci bir maske vereceğiz ve çocuklarımız sıralarına oturduktan sonra sınavlarını rahatça yapabilecekleri şekilde" ifadelerine yer verdi.

SINAV ESNASINDA MASKE ÇIKARTILABİLİR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bunu danıştığımızda Bilim Kurulu heyetine, 'yerlerine oturduktan sonra, sosyal mesafe ayarlandıktan sonra maskeleri çıkartabilirler' yanıtını aldık. İsteyen çocuğumuz maskesini çıkartıp sınav esnasında maskesiz olarak devam edebilir" ifadesini kullandı.

'ÇOCUKLARA TATİL KİTAPLARI DAĞITACAĞIZ'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere ve velilere sınav ile ilgili şu tavsiyelerde bulundu: "Sınav sadece belirli bir bilgiye sahip olmakla ilgili değil. Sınav odaklanma becerisi, azimli, sebatkar olmak, dayanıklı, dirençli olmakla da ilgili bir konu bu. O nedenle psikolojik olarak sağlamlık, iyi hissetmek, motivasyonunun yüksek olması, bunu başarabilen çocuklar, özyönetimi güçlü olan çocuklar bu süreçte daha başarılı oluyorlar. Ama aşırı kaygı yaşandığında bilinen konular da unutuluyor. O yüzden kaygı ile ilgili eğir bir aşırılık varsa ya da hiç kaygı yoksa gerçekten bir problem vardır. Belirli düzeyde orta düzeydeki bir kaygının normal olduğunu çocuklarımız ve velilerimiz bilmeli. Eğer çocuklarımız kendi kendine çalışma becerisi yüksekse, disiplinli çalışma konusunda sorun yaşamıyorsa emin olun sınavda da sorun yaşamayacak. Veliler paniklemesinler, çocuklarımızı panikletmesinler. Bu kadar çok kaynak, destek varken herhangi bir eksiklik hissetmesinler." Uzaktan eğitimin yazın devam edeceğini hatırlatan Bakan Selçuk, çocuklara kitap müjdesi verdi. Selçuk, "Yazın çocuklarımızla teması bırakmayacağız, ilkokuldaki çocuklarımıza tatil kitapları vereceğiz, ayrıca çalışma kitapları dağıtacağız. Bunun dışında EBA TV'de dersler devam edecek. Yabancı dil gibi, tasarı becerin atölyeleri gibi birçok faaliyetimiz yoğun biçimde yazın sürecek" diye konuştu

DERSTE ANLAMAZSA EBA TV'DE İZLEYİP ANLAMA İMKANI OLACAK

Uzaktan eğitime okullar açıldıktan sonra da devam edileceğinin altını çizen Bakan Selçuk, öğrencilere sınıfta anlamadıkları veya kaçırdıkları bir dersi EBA TV'den dinleme imkanı sunacaklarını açıkladı. "Biz çocuklarımızın eksiği kalsın istemiyoruz ve isteyen çocuğumuz bir dersi okulda dinlediği gibi isterse EBA TV'de de dinleyebilir" diyen Selçuk, şunları kaydetti: "Yani biz çocuklarımıza daha fazla kaynak sunmak istiyoruz. Diyelim ki o gün hastaydı, dinleyemedi, bir sorun oluştu. O zaman biz çocuğumuza başka bir öğretmenden konuyu başka bir şekilde dinleme, izleme ve anlama imkanı sağlayacağız. Bu büyük bir açılım bence. Yani uzaktan eğitim önümüzdeki sene de tam kapasite devam edecek, yüz yüze eğitimin yanı sıra. Şimdi önümüzdeki eğitim öğretim yılında çocuklarımızın muhtemel eksikliklerini katlayarak geliştirme konusunda tedbir alma zamanı. İsteyen velilerimiz artık isterlerse çocuklar okuldan döndükten sonra da televizyondan yararlanmalarını, EBA internetten yararlanmalarını sağlayabilirler. Yani hiçbir çocuğumuz benim imkanı yoktu ya da eksiğim var tamamlamak istiyorum gibi durumlarda bir yokluk hissetmesin istiyoruz. O nedenle de seneye de devam edecek."

ÖĞRENCİYE ULUSLARARASI SERTİFİKALI EĞİTİM

Öğretmenlerin yanı sıra öğrencilere de uluslararası geçerliliği olan sertifikalı eğitim vermeyi planladıklarını dile getiren Bakan Selçuk, "Öğrencilerimize uluslararası sertifikalar vereceğiz, bunları biriktirdiklerinde dünyanın her yerinde geçerli olan uluslararası sertifikaları istihdamda kullanılabilecek şekilde dikkate alabilecekler" dedi. Selçuk, öğretmenlerin dijital platformdan eğitim tecrübesini artırmak istediklerini kaydederek, "Mesela kamera önü öğretmenliği diye bir eğitim paketi hazırlıyoruz ve bu eğitim paketi çerçevesinde de öğretmenlerimizin uzaktan eğitimde çok daha başarılı olabilmeleri için bazı bilimsel ve teknik destekleri eğitim yoluyla verebileceğiz" açıklamasında bulundu.

DİĞER