06 Haziran 2020, Cumartesi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

, hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 35 bin 846 corona virüsü testinden 878'i pozitif çıktı, 21 kişi hayatını kaybetti, bin 922 hasta da iyileşti.

, 'deki tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam vakaların %80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000'e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVD-19 sebebiyle DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." ifadelerine yer verdi.

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