Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 06 Haziran tarihinde yapılan 35 bin 846 corona virüsü testinden 878'i pozitif çıktı, 21 kişi hayatını kaybetti, bin 922 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 06 Haziran tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam vakaların %80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000'e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVD-19 sebebiyle DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." ifadelerine yer verdi.

Toplam vakaların %80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000'e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVD-19 sebebiyle DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/in14xdYFYP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 6, 2020

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