27 Mayıs 2020, Çarşamba

HABERLER

Bu hafta sonu 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 Giriş Tarihi: 27.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan kararlar doğrultusunda hafta sonları ilan ediliyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Pazartesi günleri kabinesiyle toplantı yapan Başkan kabine toplantısının ardından gibi kararları açıklıyordu. Bayram dolayısıyla kabine toplantısı pazartesi günü yapılmadı. Başkan Erdoğan, kabinesiyle toplanacak ve merak edilen konular hakkında açıklama yapacak.

30-31 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Haftasonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Toplantının ardından yapılacak resmi açıklamalarla haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği belli olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Corona'da son durum nasıl? İşte il il vaka ve vefat sayısı Corona'da son durum nasıl? İşte il il vaka ve vefat sayısı
Ölümlü Dünya filmi konusu ne? Oyuncuları kimler? Ölümlü Dünya filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?
Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör