27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Bu hafta sonu 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan kararlar doğrultusunda hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?
Pazartesi günleri kabinesiyle toplantı yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından sokağa çıkma yasağı gibi kararları açıklıyordu. Bayram dolayısıyla kabine toplantısı pazartesi günü yapılmadı. Başkan Erdoğan, kabinesiyle toplanacak ve merak edilen konular hakkında açıklama yapacak.
30-31 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Haftasonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Toplantının ardından yapılacak resmi açıklamalarla haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği belli olacak.
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