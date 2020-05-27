Corona virüsü salgını sebebiyle ligler ve organizasyonlar ertelendi. Bununla birlikte halı sahalarda kapatıldı. Vatandaşlar halı sahaların ne zaman açılacağını ve ayak tenisi turnuvasının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Türkiye Ayak Tenisi Turnuvası ne zaman başlayacak? Türkiye Ayak Tenisi Turnuvasına nasıl başvuru yapılıyor? Halı sahalar ne zaman açılacak?Ayak tenisi turnuvası ne zaman başlıyor?

Halı Saha Futbol Federasyonu Başkanı Bahadır Bulut'tan futbolseverlere müjdeli bir haber geldi. Ajansspor'da yer alan habere göre corona virüsü nedeniyle halı sahaların kapalı olduğunu hatırlatan başkan, normale dönüş adı altında yapmak istedikleri etkinliklerden bahsetti. 81 ilde düzenlenecek turnuva hakkında bilgi veren Bahadır Bulut: "Normalleşme süreci ile başlayacağımız Türkiye Ayak Tenisi Turnuvası ön başvuru kayıtları hff.org.tr adresinde açılmıştır. 81 ilde başlayacak dev turnuva aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olacaktır. Takımlar müsabakalara, kırtasiye, sağlık paketi (maske, kolonya, dezenfektan, vb…), gıda paketi getirecek; toplanan yardımlar tüm takımlarımız ve "Bir paket mutluluk" sosyal yardımlaşma platformu ile beraber yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacaktır. Aynı zamanda hayvan dostlarımıza gelecek her türlü mama da sokak hayvanlarına dağıtılacaktır." ifadelerini kullandı.

20 BİNDEN FAZLA HALI SAHA KAPALI DURUMDA

Bahadır Bulut, "Covid-19 pandemisi sebebi ile 20.000'e yakın halı sahamız aylarca kapalı kalmıştır. Bu süreçte spor yapamayan 10.000.000'dan fazla halı saha sporcusunun spor yapması için, içinde bulunduğumuz şartların bilinci ile hareket edip, sosyal mesafeyi koruyarak tüm halı sahalarda Ayak Tenisi Turnuvası ile sürece başlayacağız." ifadelerine yer verdi.

AYAK TENİSİ NEDİR?

Bahadır Bulut ayak tenisi hakkında, "Ayak Tenisi; belli ölçülerde, file ile ortadan bölünmüş halı saha, salon ve kortlarda, el ve dirsek dışında vücudun her bölgesinin kullanılması ile oynanabilen spor branşıdır. Tekler, çiftler veya üçler şeklinde kategorileri vardır.Turnuvaya aileler, tüm özel ve tüzel kuruluşlar ve takımını kuran herkes katılabilir. Temas olmadan oynanan bu branşta, kadın erkek aynı takımda olabilir. Aile fertleri arasında kuracağımız aile takımları ile aileler kendi aralarında yarışabilir." dedi.

AYAK TENİSİ TURNUVASI NE ZAMAN?

Merakla beklenen ayak tenisi turnuvasının tarihi hakkında konuşan Bahadır Bulut, "Turnuva tarihinin açıklanacak genelgeler sonucu belli olacağını aktaran Bulut: "Herkese sosyal mesafeyi koruyarak eğleneceği güzel, zevkli bir spor yaptırmış olacağız. Biz diyoruz ki: Kadın, erkek herkesin rüyası, Ayak Tenisi oynamanın tam sırası. Müsabaka tarihleri, halı sahalarda alınacak önlemler ve düzenlemeler, bilim kurulu önerileri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın talimatları ile genelge ile bildirildikten sonra açıklanacaktır." ifadelerini kullandı.

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