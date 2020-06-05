05 Haziran 2020, Cuma
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2020 DGS başvuruları ne zaman? DGS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM 2020 DGS başvuru detayları...
DGS 2020 için adaylar merakla sınav başvuru tarihlerini araştırıyor. Binlerce öğrenci geçiş yapabilecekleri sınav başvuru tarihini bekliyor. Peki ÖSYM 2020 DGS başvuru tarihi ne zaman?
DGS, ön lisans eğitimi alan öğrencilerin öğrenimlerini 4 yıllık lisansa tamamlamaları için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Corona virüsü önlemleri kapsamında ertelenen sınavlarla birlikte ÖSYM'nin takviminde de değişiklikler yaşandı.
2020 DGS BAŞVURU TARİHİ
ÖSYM'nin yeni açıkladığı 2020 takvimine göre, DGS başvuruları 9 - 17 Haziran tarihleri arasında alınacak. DGS'nin geç başvuru tarihi 3 Temmuz olacak.
DGS NE ZAMAN?
2020 DGS, ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımı ile birlikte 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.
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