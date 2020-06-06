06 Haziran 2020, Cumartesi

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Sürpriz Damatlar filminin konusu ne? Sürpriz Damatlar filmi oyuncu kadrosu

Sürpriz Damatlar filminin konusu ne?
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

Dün akşam ekrana gelen ve gündem olan filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Beyazperdenin ardından televizyonda ilk kez yayınlanacak olan komedi türündeki Sürpriz Damatlar filmi, gişede sinemaseverlerden yoğun ilgi görmüştü. Öte yandan Sürpriz Damatlar filmi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Peki, Sürpriz Damatlar filminin konusu ne? Sürpriz Damatlar filminin oyuncuları kimler? Sürpriz Damatlar filmi ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Fransız yapımı olan komedi filmi , sinemanın ardından cuma akşamı ilk kez ekranlara geldi. 2014 yapımı filmim başrolünde ise , , ve gibi başarılı oyuncular bulunuyor. Cuma akşamı ekrana gelen filmde Claude ve , değer ve geleneklerine bağlı yaşayan, çocuklarına da bu yaşam biçimini aşılamaya çalışan katolik bir ailedir. Komedi türündeki filmlere ilgi duyanlar için bu akşam ekrana gelecek olan Sürpriz Damatlar filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Sürpriz Damatlar filmi konusu ve oyuncu kadrosu

SÜRPRİZ DAMATLAR FİLMİ KONUSU NE?

Claude ve Marie Verneuil, değer ve geleneklerine bağlı yaşayan, çocuklarına da bu yaşam biçimini aşılamaya çalışan katolik bir ailedir. Gelgelelim dört birbirinden çekici genç kadının ebeveyni olmak zannetikleri kadar kolay değildir. Zira büyük kızlarının bir müslümanla, diğerinin bir yahudiyle, üçüncünün ise Çinli Chao ile evlenmeleri tam anlamıyla bir şok yaşamalarına neden olmuştur. Neyse ki en küçük kızları kendi geleneklerine uygun bir Fransız katoliği olan Charles ile birliktedir ve bu bile onları avutacak bir gelişmedir. Ancak Charles'ı ile akşam yemeğinde tanıştıklaında durumun hiç de bekledikleri gibi olmadığını fark ederler. Baba büyük bir trajedinin ortasına düştüğüne inanarak bu evliliği engellemek için müstakbel dünürü ile işbirliği yapar!

SÜRPRİZ DAMATLAR FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Christian Clavier – Claude Verneuil

Chantal Lauby – Marie Verneuil

Ary Abittan – David Benichou

Medi Sadoun – Rachid Benassem

Frédéric Chau – Chao Ling

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