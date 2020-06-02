02 Haziran 2020, Salı

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Son dakika: Kamu Bankalarının vereceği kredilerde fiyat artışı yapan firmalar kapsam dışı bırakılacak!

Fiyat artışı yapan firmalar kapsam dışı bırakılacak!
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Giriş Tarihi: 02.06.2020

, ve 'ın açıkladığı konut, taşıt, tatil ve sosyal yaşam destek paketlerinde son dakika gelişmesi yaşandı. Ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağını duyuruldu.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamada, küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomik ve ticari şartları etkilenen hanehalkı ile üreticilere/firmalara destek olmak için kamu bankaları tarafından yeni ürün kredi paketleri oluşturulduğu ve 1 Haziran itibarıyla kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklanan Sosyal Hayatı Destek, Tatil Destek, Taşıt Kredisi ve Konut Kredisi paketleriyle yerli üretim yapan firmalara destek olunması ve firmalarla yapılacak anlaşmalar kapsamında müşterilerin ilgili sektörlerden alacağı ürün/hizmetleri uygun şartlarda finanse edebilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Kredi kullandırım sürecinde, açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacak olup sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır. 27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalara katılması ve bankalarımızla çalışmaları mümkün olabilecektir." ifadelerine yer verildi.

Konutta tarihi adım! haberin devamı

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