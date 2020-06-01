Konutta tarihi adım! Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank düşük faizle konut kredisi verecek!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sürecinde kamu bankaları ( Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank) 12 ay geri ödemesiz düşük faizle kredi imkanı sunuyor. Konut satışları corona sürecinde de canlanacak!
"Eşsiz fırsat" olarak nitelendirdikleri kampanyanın salgının etkilediği sektörde bahar havası oluşturacağını belirten gayrimenkul sektörü temsilcileri, tüketicilerin ertelediği alımların harekete geçeceği, böylece yıl sonu satış adedinde bir milyonun çok rahat aşılacağı görüşünde birleşiyor.
KAMU BANKALARINDAN 4 YENİ KREDİ DESTEK PAKETİ
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacağını açıkladı.
Buna göre, 15 yıla kadar vadelerde, birinci el/sıfır konutlar için aylık yüzde 0,64, ikinci el konutlar için aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, nisanda konut satışlarının, salgın etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 düştüğünü, gerilemenin tatillerin ve salgının etkisiyle mayısta da sürdüğünü söyledi.
Yapı ruhsatlarında görülen azalmanın inşaat sektöründeki durgunluğa işaret ettiğini dile getiren Erkurtoğlu, kamu bankalarının kredi paketinin sektöre canlılık katacağını bildirdi.
Erkurtoğlu, "Özellikle üç büyük ilde sunulan 750 bin liraya kadarlık kredi satışları ivmelendirecektir. Özellikle herkesin ikinci el konuta yöneldiği bir dönemde birinci el konutta yapılan yüzde 0,64'lük faiz oranı ve azami 12 ay ödemesiz dönem, konut alımları için tarihi bir fırsat oluşturuyor. Bir daha bu kadar düşük faiz oranlarının sağlanacağını düşünmüyoruz." dedi.
Ahmet Erkurtoğlu, birinci elde yüzde 0,64, ikinci elde yüzde 0,74 olarak sağlanan aylık faiz oranıyla konut edinmenin tam zamanı olduğunu sözlerine ekledi.
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